Furtwangen Sicherheit aus ethischer Sicht

Der Vortrag beginnt um 20 Uhr in Hörsaal I 0.17 am Campus Furtwangen, Unterallmendstraße 21; der Eintritt ist frei. Im Lauf der vergangenen Dekaden gab es eine immer stärkere Ausweitung von zumeist technikgestützten Sicherheitsmaßnahmen. Die Gewährleistung öffentlicher Sicherheit und bürgerlich-demokratische Freiheitsrechten stehen immer wieder im Konflikt miteinander. So wurden ethisch-gesellschaftliche Fragen zu zentralen Themen der zivilen Sicherheitsforschung – ohne dass bereits von etablierten Bewertungsmaßstäben die Rede sein könnte.

Im Vortrag wird umrissen, welchen Aufgaben und Herausforderungen sich eine solche "Sicherheitsethik" stellen muss. Anhand von Anwendungsbeispielen wird gezeigt, wie eine moralpragmatische Technikfolgenabschätzung für den Bereich der zivilen Sicherheitsforschung fruchtbar gemacht werden kann.

Sebastian Weydner-Volkmann forscht als Post-doc in den Bereichen (Technik-) Philosophie und Angewandte Ethik. Er ist seit 2012 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsteam des Centre for Security and Society (CSS) und am Husserl-Archiv der Universität Freiburg. Derzeit übernimmt er die Geschäftsführung des CSS.