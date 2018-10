Furtwangen Seniorin und Sohn bei Brand verletzt

Wie Feuerwehr-Stadtkommandant Jürgen Scherzinger auf Nachfrage berichtet, geriet in einer Wohnung ein Sofa in Brand. Dabei erlitt die darauf sitzende 80-jährige Frau Verbrennungen an den Beinen. Dem Sohn gelang es, das Feuer weitgehend mit Wasser zu löschen.

Die Feuerwehr rückte mit 23 Mann und vier Fahrzeugen aus. Unter Atemschutz stieß ein Trupp ins Gebäude vor und brachte das Sofastück auf die Straße, wo es sicherheitshalber noch einmal gründlich gewässert wurde.

Mit einer Wärmebildkamera wurde die Wohnung nach Glutnestern abgesucht, "wir haben aber nichts gefunden", so Jürgen Scherzinger.