Furtwangen Seniorentag gibt es bereits seit mehr als 50 Jahren

Schönenbachs Ortsvorsteher Hansjörg Hall begrüßte zahlreiche Gäste, unter ihnen die Landtagsabgeordnete Martina Braun und Linachs Ortsvorsteher Arno Ruf sowie die Ortschaftsräte aus Schönenbach, die in dankenswerter Weise den Fahrdienst übernommen hatten, was tatsächlich reichlich genutzt wurde. Gleich in dreifacher Mission war Wolfgang Kern dabei: Zum einen als Bürger über 70 Jahre, als Stadtrat des Dorfes sowie als Bürgermeister-Stellvertreter.

Der Schönenbacher Ortsvorsteher Hansjörg Hall begrüßte die Senioren mit einem kurzen Rückblick. Der beliebte Begegnungsnachmittag wurde einst vor vielen Jahrzehnten, am 26. Dezember 1966, von Bürgermeister und Löwen-Wirt Josef Ketterer der damals noch selbstständigen Gemeinde Schönenbach ins Leben gerufen.

Damals hieß das noch "Altentag", und schon da übernahm die Gemeinde die Kosten für Kaffee und Kuchen sowie eine Vesperplatte zum Abendessen. Dieser traditionelle Nachmittag hat alle Höhen und Tiefen der teils desolaten Haushalte der Stadt unbeschadet überlebt und ist bis heute unangetastet, er ist sogar Bestandteil des Eingemeindungsvertrages von 1971.