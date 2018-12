Furtwangen-Schönenbach/ -Linach. Die Senioren aus Schönenbach und Linach sind mit ihren Partnern zu einem geselligen Nachmittag am Donnerstag, 27. Dezember, ab 14.30 Uhr im Vereinsheim der Sportfreunde Schönenbach eingeladen. Zur Unterhaltung trägt der Gesangverein Schönenbach bei. Auch in diesem Jahr kann man gerne den Fahrdienst in Anspruch nehmen. Man sollte sich, wenn dies gewünscht wird, ab 14 Uhr zur Abholung bereithalten. Auskunft gibt Ortsvorsteher Hall unter Telefonnummer 07723/807.