Furtwangen Senioren genießen breites Angebot

Als eine der nächsten Veranstaltungen steht am 10. Februar um 14.30 Uhr die Altenfasnet auf dem Programm. Am 16. März musiziert die Jugendmusikschule um 18.15 Uhr im Foyer des Altenheimes. Tanz- und Unterhaltungsnachmittage sind an jedem ersten Mittwoch im Monat geboten. Am 13. Juni fahren die Senioren zur Landesgartenschau nach Lahr. Auch der Arche wird wieder ein Besuch abgestattet, am 22. August wird man sich in dem Museumsgasthaus zu "Mundart und Musik" treffen.

Jeweils am letzten Mittwoch im Monat wird um 9 Uhr eine Messe für Senioren gefeiert, anschließend treffen sich die Teilnehmer zum gemeinsamen Frühstück im Foyer des Pfarrzentrums.