Furtwangen Seit 25 Jahren aktiv

Schlagzeuger Stefan Kammerer und Klarinettistin Nicole Quendt hatten bereits in der Jugendkapelle ihre musikalische Laufbahn begonnen. Ebenfalls für 25 Jahre geehrt wurde der stellvertretende Vorsitzende der Kapelle, Matthias Eilf, der bereits acht Jahre in seiner Heimat Wolfenbüttel aktiv gewesen war e und seit 1999 in der Stadtkapelle die Tuba spielt.

Vorgenommen wurden die Ehrungen durch den Bezirksvertreter des Blasmusikverbandes Alexander Kemmerle. Er überreichte den drei geehrten die Silberne Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände. Er beglückwünschte die Stadtkapelle gleichzeitig für ihr gelungenes Neujahrskonzert, er bewundere den Elan und die Bravour der Darbietungen bei diesem besonderen Konzert.

Gleichzeitig wünschte er der Stadtkapelle und Jugendkapelle alles Gute für ihr Jubiläumsjahr. Glückwünsche für die Geehrten kamen auch vom Vorsitzenden der Stadtkapelle Volker Schwer, der ebenfalls für ihr musikalisches Engagement dankte.