Furtwangen Seine Mission: Natur-Touren

Mit einem kleinen Geschenk bedankte sich die Rehaklinik Katharinenhöhe für ehrenamtliches Engagement: Seit zehn Jahren bietet Naturführer Richard Krieg den Patienten Führungen durch die Schwarzwald-Landschaft rund um die Klinik an.

Furtwangen. Bei zwölf Reha-Gruppen jedes Jahr waren das nun insgesamt 120 Touren, die Richard Krieg (von 1994 bis 2009 Bürgermeister von Furtwangen) der Klinik angeboten hatte, wenn auch nicht jede Tour zustande kam. Die Resonanz auf das Angebot ist sehr unterschiedlich. In der einen Reha sind es gerade einmal drei Patienten, die Richard Krieg auf seiner Tour begleiten, in der anderen bis zu 39 Wanderer. Klinikleiter Stephan Maier ist auf jeden Fall begeistert von diesem Angebot, das bei den Patienten immer sehr gut ankomme.

Erst kürzlich habe einer der Patienten am Ende seiner Reha gemeint, dass diese Tour mit Richard Krieg das beste an der ganzen vierwöchigen Kur auf der Katharinenhöhe gewesen sei. In den zehn Jahren habe es auch keinerlei Kritik gegeben, erläuterte Stephan Maier. Richard Krieg gehe auf die Menschen ein, das Angebot der Touren sei immer ganz unterschiedlich. "Die Teilnehmer haben immer ganz unterschiedliche Interessen, einmal eher die Natur, ein anderes Mal eher die Geschichte", weiß Richard Krieg. Und nicht zuletzt muss er auch darauf Rücksicht nehmen, ob bei den Patienten eventuell gewisse Einschränkungen vorhanden sind.