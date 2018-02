Furtwangen Schule präsentiert sich den Viertklässlern

Auch in diesem Jahr stellt sich für die Eltern von Viertklässlern wieder eine wichtige Frage: Auf welche weiterführende Schule soll mein Kind im nächsten Schuljahr gehen? Einen Einblick in die Vielfalt des Schullebens am OHG bietet am 16. März der Tag der offenen Tür. Das OHG vereint als eine der wenigen Schulen ein Gymnasium und eine Realschule unter einem Dach – vorgestellt werden am Freitag beide Schulformen. Als Eliteschule des Sports ist das OHG weit über die Region hinaus für seine Sportförderung bekannt. Mit vielfältigen Angeboten im musikalisch- künstlerischen, sprachlichen und naturwissenschaftlichen Bereich legt die Schule besonderen Wert auf Vielfalt und Individualität, wie sie dazu mitteilt. Das soll sich auch am Informationstag widerspiegeln. Im Zentrum steht die Informationsveranstaltung für die Eltern um 16.15 Uhr und noch einmal um 17.30 Uhr, auf der von den Schulleitern Andreas Goldschmidt (Gymnasium) und Jürgen Kemmelmeier (Realschule) alle Fragen rund um den Schulwechsel und das OHG beantwortet werden.

Aber vor allem für die Viertklässler wird jede Menge geboten: So gibt es unter anderem eine große Hausführung, in der Sporthalle warten eine Kletterwand, eine Slackline und verschiedene Geschicklichkeitsgeräte und in der Schulküche werden mit den Schülern warme Sandwiches gemacht.

Und es gibt einiges in der Schule zu entdecken: Die Fachschaften stellen sich an einzelnen Ständen vor, überraschen mit Mitmachangeboten und geben Auskunft über die Fächer und das Schulleben. Abgerundet wird das Angebot mit musikalischen Beiträgen. In der Mensa bieten Schüler Getränke und Speisen an, Parkplätze stehen in ausreichendem Maße an der Schule zur Verfügung.