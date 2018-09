Furtwangen Schüler erlebt Auslandsjahr in Amerika als Abenteuer

Der Deutsche Bundestag vergibt über das Parlamentarische Patenschafts-Programm Stipendien für ein Austauschjahr in den USA an Schüler und junge Berufstätige. In vergangenen Jahr waren es 360 Teilnehmer. In jedem Wahlkreis gibt es ein Vollstipendium. Bewerben können sich Schüler im Alter von 15 bis 17 Jahren und junge Berufstätige bis zu 24 Jahren. Bewerbungen sind ab 2020 wieder möglich. Die Schüler besuchen in den USA eine High School, die Berufstätigen ein Community College oder eine vergleichbare Einrichtung und absolvieren anschließend ein Praktikum in einem amerikanischen Betrieb. Die Stipendiaten wohnen üblicherweise in Gastfamilien. Vorbereitet und betreut werden sie durch den gemeinnützigen Verein Partnership International e.V. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.bundestag.de/ppp.