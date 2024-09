Furtwangen-Schönenbach: Das Zukunfts-Team für Schönenbach

1 Konstituiert hat sich der neue Ortschaftsrat in Schönenbach. Bürgermeister Josef Herdner (links) dankte Martina Hepting (Zweite von links), die nach 25 Jahren im Ortschaftsrat nicht wieder kandidierte und verabschiedet wurde, mit einem Präsent. Dem neuen Ortschaftsrat gehören an: Daniel Armbruster (von links), Marianne Fehrenbach, Anja Siedle, neu im Gremium Anja Hirt, Arnold Hettich und der designierte Ortsvorsteher Ralph Wehrle. Foto: Stefan Heimpel

Neue Köpfe, neue Themen – das Gremium welches Schönenbachs Themen in den nächsten Jahren beackern darf, ist bereit. Der Ortschaftsrat ist jetzt konstituiert – und auch einen nicht leichten Abschied gab es jüngst.









An diesem Abend gab es im Dorfgemeinschaftsraum gleich zwei getrennte Ortschaftsratssitzung. In der ersten Sitzung kam noch ein letztes Mal der bisherige Ortschaftsrat zusammen. Er stellte entsprechend der Forderung in der Gemeindeordnung offiziell fest, dass es bei den neuen Ortschaftsräten keine Hinderungsgründe für die Ausübung des Amtes gebe.