Furtwangen Schönenbach: Blitzer "an der richtigen Stelle"

Zuvor hatte Ortsvorsteher Hansjörg Hall einige wichtige Dinge bekanntgegeben. Zum einen sei in nichtöffentlicher Sitzung im September beschlossen worden, der Stadt und deren Gemeinderat zu empfehlen, ein Grundstück im Bereich der Außenbereichs-Abgrenzungssatzung "Alter Bahnhof Schönenbach" zu verkaufen – allerdings verbunden mit besonderen Auflagen. In derselben Sitzung habe man einstimmig dafür gestimmt, den Dorfgemeinschaftsraum komplett auf LED-Beleuchtung umzustellen. Eingeschlossen sei dabei auch die Neuinstallation in Küche und Lager.

Nach einem Angebot der Firma Elektro- und Haustechnik Scherzinger habe das Bauamt den Auftrag sofort erteilt. Allerdings könne die Firma den Auftrag erst im kommenden Jahr ausführen, so Hall. Man habe sich die die Situation am Sitzungsabend vor Ort angeschaut. "Die Kosten werden über das Budget des Ortschaftsrats abgerechnet", so der Ortsvorsteher zu den finanziellen Grundlagen.

Recht ungehalten war Arnold Hettich beim Thema "Hockeytore" in der Sporthalle. Diese waren bei den Aufräumarbeiten wegen der Bodenbelagssanierung irrtümlich entsorgt worden, weil neue Tore in Normgröße beschafft worden waren. Nun habe sich herausgestellt, dass diese Tore sowohl beim Kinderturnen als auch für die Jugend der Sportfreunde genutzt worden seien. "Man hätte nur mal fragen müssen", so der Jugendleiter ärgerlich. Hansjörg Hall versprach, dass kurzfristig Ersatz geliefert werde. Der Auftrag wurde bereits vom Bauamt erteilt.