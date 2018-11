Furtwangen Schnelles Internet spricht Bürger an

Auch am Sommerberg und in Schönenbach warten die Bürger offensichtlich dringend auf das schnelle Internet. Deutlich wurde dies an dem großen Interesse an der Informationsveranstaltung für die Bewohner dieser Gebiete.

Furtwangen. Deutlich mehr Interessenten als erwartet kamen in die Festhalle, Hausmeister Hans Hackl hatte alle Hände voll zu tun, um weitere Stühle aufzustellen. "So viele Zuhörer hatten wir noch nie bei einer solchen Informationsveranstaltung", stellte Bürgermeister Josef Herdner bei der Begrüßung fest.

Für das kommende Jahr sei vorgesehen, den Sommerberg und Schönenbach ans Glasfasernetz anzuschließen und auch in der Innenstadt noch restliche Arbeiten durchzuführen. Nach seiner Einschätzung könnten Ende 2019 schon eine ganze Reihe von Bürgern in diesen Gebieten ans Glasfaser angeschlossen sein. Es sei ihm ein ganz großes Anliegen, dass die Bürger mitmachen. Denn es gehe um "unser Netz".