Furtwangen. Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, 23 Uhr, und Montag 7.30 Uhr, die öffentliche Tiefgarage in der Grieshaberstraße mit Symbolen und Zeichen in weißer Farbe verunstaltet. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Furtwangen, 07723/92 94 80, entgegen.