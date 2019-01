Die Schneefälle am Mittwoch und Donnerstag forderten die Räumdienste und viele Privatleute, die Bürgersteige und Hofeinfahrten von der weißen Pracht befreien mussten (rechts). Emil Willmann von den Technischen Diensten in Furtwangen kümmert sich um die Friedhöfe in der Gesamtstadt (oberes Foto). So war er am Mittwoch auf dem Furtwanger Stadtfriedhof anzutreffen, wo er die Wege durch den Friedhof und zu den Gräbern frei schaufelte. Mancherorts stellt sich die Frage, wohin mit dem ganzen Schnee? Einige der Räumdienste "entsorgten" ihre Baggerladungen, indem sie den Schnee über eine Brücke in die Breg kippten (unteres Foto). Laut Wetterprognose soll das winterliche Wetter auch in den nächsten Tagen erst mal anhalten. Fotos: Reutter