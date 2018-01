Furtwangen. Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend, im Zeitraum zwischen 19 und 21.30 Uhr, mutwillig ein Dreiecksfenster an einem in der Lindenstraße abgestellten Audi Q5 beschädigt. Der Wagen parkte im genannten Zeitraum im Bereich der Lindenstraße 6, als sich der Unbekannte an dem Audi zu schaffen machte. Hinweise zu dieser Sachbeschädigung nimmt die Polizei Furtwangen (Telefon 07723/92 94 80) entgegen.