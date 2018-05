Beim Tabellenführer Donaueschingen 2 haben die Schachfreunde Furtwangen-Vöhrenbach vergangenes Wochenende im letzten Saisonkampf doch noch die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bereichsklasse erreicht. Furtwangen. Stark ersatzgeschwächt rechnete man sich nach zwei Niederlagen in Folge ( 3 : 5 gegen Bad Dürrheim 2 und 3,5 : 4,5 gegen St. Georgen) und dem "Absturz" auf Platz drei im Kampf um den Aufstieg eigentlich nicht mehr viel aus. Doch die Ersatzspieler aus der zweiten Mannschaft punkteten voll und holten drei Siege. Es gewannen Dietrich Bär, Gerhard Beck und Peter Schlageter. Enzo Faugiana, Bernd Winker und Siegfried Fien spielten Remis. Am Ende waren drei Mannschaften punktgleich, aber die Schachfreunde wiesen deutlich mehr Brettpunkte auf. Nach vier Jahren war das Glück dieses Mal auf der Seite der Schachfreunde. Die zweite Mannschaft war spielfrei und beendete die Runde in der Bezirksklasse Schwarzwald auf dem letzten Platz. Die erfolgreichsten Punktesammler in der Saison warenLeo Schlageter mit fünf Punkten aus sieben Spielen, Enzo Faugiana, Bernd Winker und Siegfried Fien mit 4,5 / 7, Georg Rißler mit 4 / 6 und Oskar Cariboni mit 3,5 / 5 .