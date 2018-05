Furtwangen Schachfreunde können aufsteigen

Furtwangen/Vöhrenbach. Beck berichtete, dass die Schachfreunde in der vergangenen Saison mit einem spannenden Sieg im letzten Spiel nun die Meisterschaft erreicht haben, nachdem sie diese in den Jahren zuvor mehrfach knapp verpasst hatten. Damit sind die Schachfreunde nun berechtigt, in die Bereichsklasse aufzusteigen. Bei der Meldung an den Verband äußerten sie dabei den Wunsch, in die Bereichsstaffel Ortenau und Freiburg aufzusteigen, um auch andere Regionen kennenzulernen.

Gerhard Beck dankte darüber hinaus seinem "hervorragenden Vorstandsteam". Einen besonderen Dank gab es auch für Turnierleiter Peter Schlageter, der seine nicht einfache Aufgabe regelmäßig hervorragend erledigt, was auch im Lauf der Versammlung von anderen Rednern mehrfach hervorgehoben wurde.

Schließlich erläuterte Beck, dass in der vergangenen Saison der übliche Vergleichskampf mit dem Brettleclub ausgefallen sei, in der kommenden Saison soll er aber wieder stattfinden.