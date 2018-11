In den verschiedenen Pfarrgemeinden der katholischen Seelsorgeeinheit Bregtal finden rund um das Fest des Heiligen Martin überall Laternenumzüge statt. Am Martinstag selbst, dem Sonntag, begann die Feier für die Kinder mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Cyriak mit Pfarrer Paul Demmelmair. Die Kinder spielten dabei die Geschichte von einem Apfel, den sie nur durch ein gutes Miteinander bekommen können. In den Kindergärten und auch im Kinderhaus hatten die Kinder zuvor schon bunte Lampen gebastelt, mit denen sie dann anschließend von der Pfarrkirche zum Marktplatz zogen, begleitet von der Jugendkapelle der Stadtkapelle Furtwangen und auch abgesichert durch die Jugendfeuerwehr. Auf dem Marktplatz fand dann die Mantelteilung statt, wobei allerdings die Ausführungen von Pfarrer Demmelmair zur Legende vom Heiligen Martin nicht überall hörbar waren, nachdem die Lautsprecheranlage ausfiel. Dabei wurde die Szene auch nachgespielt, wie der römische Soldat Martin seinen Mantel mit einem frierenden Bettler teilte. Das Ganze wurde erneut von der Jugendkapelle musikalisch untermalt. Zum Abschluss gab es für die Kinder wieder die traditionellen Martins-Wecken und Äpfel. Foto: Heimpel