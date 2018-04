Furtwangen Saft für Elektroautos

Furtwangen (sh). Nun gibt es in Furtwangen die erste offizielle Stromtankstelle für Elektroautos: Die EGT nahm zusammen mit Bürgermeister Josef Herdner diese Stromtankstelle im Parkhaus in der Grieshaberstraße offiziell in Betrieb. Es gibt allerdings noch die private, allgemein zugängliche Stromtankstelle von Felix Duffner.