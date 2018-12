Furtwangen Sänger und Besucher stimmen Lieder an

Furtwangen. In geselliger Runde trafen sich die Mitglieder des Schönenbacher Gesangvereins mit anderen Freunden des Gesanges zu einem vorweihnachtlichen Nachmittag. Im Gemeinschaftsraum hatten fleißige Helfer die Tische hübsch gedeckt und Kuchen gebacken. Später am Nachmittag gab es herzhaften Wurstsalat.

Die Vorsitzende des Gesangvereins, Gisela Hermann, hieß die Gäste willkommen. Alle zwei Jahre lädt der Verein in der Vorweihnachtszeit zu diesem gemeinsamen Liedersingen ein. Am Klavier begleitete Dirigentin Beatrix Scherer den Gesang. Das erste Lied, ein alpenländisches Adventslied, sang der Chor allein. Später intonierten Chorsänger und Besucher gemeinsam die Advents- und Weihnachtslieder, für die der Verein Notenhefte verteilt hatte. Gisela Hermann ermutigte die Gäste, doch einmal in die Probe zu kommen: "jeden Dienstag um halb acht".

Am Heiligen Abend wird der Gesangverein den Gottesdienst mitgestalten. Und danach wird wieder intensiv geprobt für das Jubiläumskonzert am 6. April in der Festhalle. Der Gesangverein feiert sein 100-jähriges Bestehen und wird aus diesem Anlass die Festbesucher mit einem Chorkonzert erfreuen. Mit von der Partie sind auch drei Gastchöre, von denen einer aus Kärnten kommt.