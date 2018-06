Furtwangen Rund 200 Helfer packen mit an

Das Sportfest 2018 in Neukirch verspricht ein voller Erfolg zu werden, so eine erste Bilanz des Vorsitzenden Dirk Hofmeier am Sonntagnachmittag.

Furtwangen-Neukirch. Eigentlich habe man nach dem Erfolg im vergangenen Jahr eine weitere Steigerung nicht für möglich gehalten, doch das diesjährige Sportfest bewies das Gegenteil. Das begann bereits am Donnerstag mit der Rekordbeteiligung sowohl bei der Mini-WM für Kinder als auch beim Gerümpelturnier (wir berichteten).

Auch an den folgenden drei Tagen lief alles reibungslos, die Sportfreunde hatten ein riesiges Publikum. Und nicht zuletzt macht an allen vier Tagen das Wetter mit.