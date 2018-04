Furtwangen Rückschau auf ereignisreiches Jahr

Vorsitzende Martina Hepting und Schriftführerin Alexandra Zapf erinnerten an den Trödlermarkt und Ehrenamtsempfang, wo die Landfrauen die Bewirtung übernommen hatten, an Ausflüge ins Taubertal und nach Freiburg sowie an mehrere Vorträge. Das Spektrum derer reichte von der Wirkungsweise der Bachblüten bis zum Thema Sterben. Die Landfrauen Oberes Bregtal zählen 93 Mitglieder, berichtete Kassiererin Sylvia Burger.

Man habe sich auch für 2018 viel vorgenommen, stellte Martina Hepting das neue Programm vor, das erstmals als übersichtliches Heft gestaltet wurde. "Nicht in den Papierkorb werfen, sondern an die Pinnwand heften", mahnte die Vorsitzende. Das nächste Ereignis ist das 150-jährige Jubiläum der Furtwanger Stadtkapelle, das die Landfrauen mit Kuchen unterstützen werden.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden drei Landfrauen geehrt: an Annemarie Muckle, Rosemarie Schirmaier und Margaretha Willmann überreichten die Vorsitzende und ihre Stellvertreterin Martina Schuler Ehrennadeln und Geschenke. Mit einem Blumenstrauß bedankten sich die Landfrauen bei der Profi-Köchin Brigitte Schirmaier.