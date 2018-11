Furtwangen Rücklagen werden voll ausgeschöpft

Zahlreiche Investitionen wurden im laufenden Jahr realisiert, etwa der Ausbau im Dachgeschoss des Rathauses Hammereisenbach, Beschaffungen für die Feuerwehr, Vorbereitungen für die Sanierung der Schule, Neubau des Kinderbeckens im Schwimmi und etliches mehr.

Zu einem guten Teil fehlen jedoch noch die endgültigen Abrechnungen, und auch die entsprechenden Zuschüsse sind noch nicht alle eingegangen. Mehrausgaben sind angefallen beim Freibad oder bei der Umgestaltung in der Villinger Straße. Hier konnten die Zuschüsse noch nicht abgerufen werden. Im Gegenzug wurde die Umgestaltung der Krankenhausstraße nicht wie geplant begonnen.

Bei der Breitbandversorgung ist noch einmal mit einem Abruf von Mitteln durch den Zweckverband zu rechnen. Andere Mittelansätze werden eingespart beziehungsweise im neuen Jahr neu veranschlagt. Dies gilt etwa für die Sanierung im Kindergarten St. Martin. An anderen Stellen gab es weitere Einsparungen und auch Mehrausgaben.

Mit der voraussichtlich etwas höheren Zuführung an den Vermögenshaushalt kann ein Großteil der Ausgaben im Vermögenshaushalt finanziert werden. Letztendlich reichen diese Mittel aber nicht aus, sodass nach jetzigem Stand die vorhergesehene Rücklagenentnahme von 900 000 Euro voll ausgeschöpft werden muss. Nach dem aktuellen Stand könne man voraussichtlich auf eine Kreditaufnahme verzichten. Grundsätzlich müssen zuerst die Rücklagen verbraucht werden, bevor ein Kredit aufgenommen wird. Aktuell akzeptiert die Aufsichtsbehörde auch eine sogenannte Mischfinanzierung – teils durch die Rücklage, teils durch neue Kredite –, so Pfriender. Im Blick auf die aktuelle Zins-Politik fragte Gunda Kleiser (CDU) an, ob die Stadt bereits Strafgebühren für Guthaben auf den Konten bezahlen musste. Hier erläuterte der Kämmerer, dass man durch entsprechend geschicktes Umschichten der Gelder nur kurzzeitig mit geringen Beträgen belastet wurde.