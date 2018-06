Furtwangen Roswitha Straub feiert ein klangvolles Jubiläum

Furtwangen-Linach. Seit 50 Jahren ist Roswitha Straub Organistin in der Wendelinkapelle in Linach. Dies würdigte Pfarrer Paul Demmelmaier beim Gottesdienst in der vollbesetzten Kapelle. Mit dabei waren neben zahlreichen Gottesdienstbesuchern aus Linach auch die Pfarrgemeinderäte Inge Hettich und Werner Dotter. Demmelmair lobte vor allem die große Disziplin und Zuverlässigkeit von Roswitha Straub. Er könne sich immer auf sie verlassen.

"Ich werde schon Tage vorher von ihr gedrängelt, welche Stücke denn zu spielen sind", meinte Paul Demmelmair schmunzelnd. Und vor ihm waren schon viele andere Pfarrer – allein Pater Franz Hettel fast 30 Jahre, so die Recherche des Schwarzwälder Boten. In Linach gibt es keine Kirchenorgel. Hierfür steht der Organistin ein Keyboard zur Verfügung. Früher war es ein Harmonium.

Pfarrer Demmelmaier hatte neben Geschenken auch zwei Urkunden, eine von Erzbischof Stephan Burger und eine von der Kirchenmusik. Roswitha Straub fing 1963 in Nachfolge ihrer Schwester Gertrud an, die Schülergottesdienste zu begleiten. Später übernahm sie auch die Tätigkeit beim Sonntagsgottesdienst. Über viele Jahre gestaltete sie mit der Rhythmikgruppe mehrere Gottesdienste im Jahr mit.