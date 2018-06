Elf Mitglieder des TV Furtwangen nahmen am Landesturnfest in Weinheim unter dem Motto "Weinheim steht Kopf" teil. Alle zwei Jahre findet das Landesturnfest Baden-Württemberg statt. Ein vielfältiges Programm für die bis zu 10 000 Besucher begeisterte die Turngemeinschaft. Comedian Bülent Ceylan, die Baden-Württembergischen Meisterschaften im Kunstturnen und die Turnfestgala sind ein paar Highlights des Festes. Roland Loos startete beim Kür-Vierkampf LK3 Männer 45. Hierbei ließ er seine Konkurrenz souverän mit 2,65 Punkten hinter sich, holte sich den Sieg und wurde Baden-Württembergischer Seniorenmeister. Die mitgereisten Mädchen nahmen am Orientierungslauf teil, die Jungs versuchten sich im Beachvolleyball. Foto: TV Furtwangen