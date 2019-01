Nach uraltem Brauch waren in Rohrbach die Sternsinger unterwegs. Mit ihren Lieder verkündeten sie die Geburt Christi und sammelten in vier Gruppen etwas über 1000 Euro für notleidende Kinder in Peru und der ganzen Welt. Die Sternsingeraktion in Rohrbach wird immer von den Ministranten durchgeführt, dabei haben sie Unterstützung von Freunden und Geschwistern. Im Bild (hinten von links): Marc Fehrenbach, Kim Dinger, Sarah Fehrenbach, Rika Kienzler, Julia Heitzmann; (vorne von links:) Miriam Wehrle, Laurin Linhard, Kevin Wehrle, Alida Müller, Anne Brenner, Kaja Dinger, Pia Kienzler und Karl Kienzler. Foto: Fehrenbach