Trotz mehrerer Veranstaltungen in Furtwangen gab es beim Jedermannschießen in Rohrbach zahlreiche Besucher. Die Schützengilde war rundum zufrieden. Gewinner der Mannschaften ist die Feuerwehr Rohrbach 2. In der Schülerklasse gewann Emily Fautz, bei der Jugend war Lena Dorer erfolgreich. In der Klasse "Luft-Gewehr Herren" holte Daniel Buchholz den Sieg; Monja Zifle war mit diesem Gewehr die beste Schützin. Sieger Kleinkaliber Herren ist Paul Ketterer, bei den Damen Elke Zifle. Die Ehrenscheibe Luftgewehr schoss sich Bernhard Heine, die Ehrenscheibe Kleinkaliber Bernhard Braun. Foto: Schützengilde