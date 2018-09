Furtwangen Rohrbacher Bauplätze stehen zum Verkauf

Furtwangen-Rohrbach. Weit fortgeschritten sind die Arbeiten am neuen Baugebiet "Reibschenberg" in Rohrbach. Das gab Ortsvorsteher Karl Wehrle in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates bekannt.

"Bis auf die Feindecke der Straßen ist alles fertig, die Leitungen liegen drin", sagte Wehrle. "Zudem sind die Bauplätze vermessen und können ab sofort gekauft werden".

Wehrle trat Gerüchten entgegen, dass es Probleme mit dem Wasserablauf gebe. "Jeder Anschluss ist ohne Hebeanlage möglich", versicherte er. Auch seien Leerohre für den Breitbandausbau bereits eingebaut.