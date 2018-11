Furtwangen Rock, Reggae und richtig viel gute Laune

Furtwangen. Beste Stimmung herrschte beim Konzert zum zehnjährigen Bestehen der Band "Late Castle And He White Autumn". Vor den Jubilaren heizten drei weitere Bands den Besuchern der Festhalle ordentlich ein. Weitgereiste Geburtstagsgäste waren "Acht zu Eins" aus Mainz. Sie brachten die Halle mit einem Mix aus Rock, Reaggae, Funk und anderem zum Kochen. Lokalmatadoren und eigentlich gar nicht mehr aktiv waren "Korki Elvis & the Marmars" und "Contenance In The Fridge". Beide Bands hatten aber nichts verlernt und verbreiteten unter anderem mit Ska-Rock gute Laune.

Erst kurz vor Mitternacht kam das Geburtstagskind auf die Bühne. Bandgründer und Schlagzeuger Simon Mangold, Konrad Stöckl am Kontrabass, Tobias Harter an der Gitarre, Sängerin Mariann Grieshaber, Richard Stöckl an der Gitarre, Toni Burger am Saxophon und Sänger Florian Klausmann präsentierten sich stilecht im Rockabilly-Outfit und begeisterten mit musikalisch angepassten Versionen von Klassikern wie "Bei mir bist du schön", "I‘m Walking" oder "Lady Madonna". Bei "Ich wär‘ so gern wie du" aus dem Dschungelbuch grölten die Gäste lauthals mit. Auch mehrere eigene Stücke kamen gut an. Mangold erinnert sich an die Anfänge der Gruppe, zu der früher noch Thomas Volkmann gehörte.

Motiviert zur Gründung hätten ihn seine musizierenden Eltern und Familie Stöckl. Außerdem sei es damals normal gewesen, eine Band zu haben. Die Wahl auf Rock‘n‘Roll und Rockabilly sei gefallen, weil er ein Fan eingängiger Musik sei, die gute Laune verbreite und zum Tanzen animiere. Höhepunkte der vergangenen zehn Jahre waren für Mangold vor allem die Auftritte, bei denen er nicht auf einer Bühne sondern "auf dem Boden mit 50 Leuten drumherum" spielte.