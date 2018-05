Furtwangen Rewe-Kreisel: Autos stoßen zusammen

Furtwangen. Zwei beschädigte Autos und 9000 Euro Schaden waren die Folgen eines Vorfahrtsunfalls im Kreisverkehr beim Einkaufsmarkt Rewe am Mittwochmorgen. Eine 82-jährige Skodafahrererin achtete gegen 10.15 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr nicht auf das ganze Geschehen im Kreisel. Deswegen übersah sie einen von links kommenden Mercedes und stieß mit ihm zusammen. An dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Auf zirka 4000 Euro schätzt die Polizei den