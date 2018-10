Furtwangen Repertoire weit über die Volksmusik hinaus

Furtwangen. Der Zitherclub Furtwangen bot zusammen mit dem Ensemble Bostanjoglo ein ansprechendes Konzert im Schönenbacher "Löwen". Besinnliche und flotte Musik begeisterten die Zuhörer, die manche Zugabe forderten. Zum Schluss spielten die fünf Männer des "Trios" Bostanjoglo zur Unterhaltung auf.

Herzlich begrüßte die Vorsitzende Simone Ruf die Gäste und die jungen Ansagerinnen Alina und Lara Ruf präsentierten den Zitherclub, der seit 1932 existiert. Die Zither werde mit Volksmusik verbunden, biete aber auch andere Klänge. Dirigent Peter Knöpfle legte Wert auf Genauigkeit, und die kam herüber mit sauberen Interpretationen und angenehmer Klangschönheit. Ein "Kleines Eröffnungskonzert" läutete den Reigen ein. Einer dynamisch differenzierten Introduktion mit festlichem Charakter folgte ein getragenes Menuett mit folkloristischen Anklängen und einem flüssigen Trio, abgelöst durch ein kräftiges Marsch-Finale. Balladenhaft, mit kantablem Pop erklang danach das exotisch gefärbte "River flows in you" des koreanischen Pianisten By Yiruma, und Pusztafeeling kam mit "Zigeunerblut" herüber. Mit "Schick und Schneid" wurde nach Wales marschiert, wo die "Egg-Basket-Hornpipe" ertönte. Offenbachs "Barcarole" vermittelte Gondelgefühle, und Stephen Foster führte romantisch an den "Swanee River". Man blieb in den USA, wobei mit Helmut Deweils "Western-Folk-Music", Titel wie Amazing Grace, Oh Susanna oder Blue Hills zu erraten waren. Zugaben wurden mit dem Zither-"Renner" "The third man" und dem israelischen "Erev Ba" (Abend kommt) fällig.

Gerhard Dotter spielt Kontrabass im Zitherclub als auch im Trio Bostanjoglo, womit die Verbindung zu dem Vöhrenbacher Unterhaltungsensemble zustande kam. Rüdiger Hirt (Piano/Akkordeon), Johannes Hummel (Akkordeon/Gitarre), Hans-Jörg Kern und Reinhold Winker (Klarinetten/Sax) erwiesen sich als locker vom Hocker spielende Erzmusikanten, die schweizerisch-alpenländischen Touch mit Stücken von Jost Ribary (1910 bis 1971) vom Schottischen "Auf Reisen" bis zum Fox "Sonnenstrahlen" boten. Wer erkannte nicht die Landesschau-Erkennungsmelodie? Es war die "Swingin’ Safari" von Bert Kaempfert, ergänzt durch die Jazzlegende Sydney Bechet, dessen "Lonesome Blues" zum Tanzen und Träumen einlud. Zum Hit wurde "De Bus isch do", wobei das Publikum kräftig mitmachen durfte.