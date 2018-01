Furtwangen Reinhard Dotter setzt sich an die Spitze

Auf Platz zwei landete mit 560 Punkten im Plus Wolfgang Dorer. Ihm folgte Ortsvorsteher Rainer Jung mit 490 Pluspunkten. Auf den vierten Platz kam der jüngste Teilnehmer Simon Dorer. Mit seinen zehn Jahren musste er allerdings frühzeitig ins Bett, so dass ihn sein Vater Matthias Dorer in der zweiten Runde ablöste. Zusammen kamen sie auf 430 Punkte. Fünfter wurde Rolf Häringer.

Als beste Frau folgte auf dem sechsten Rang Carmen Kienzler. Jeweils siebte wurden Alfred Laule und Franz Schirmaier. Den Titel des Letztplatzierten konnte Hubert Dorer erfolgreich verteidigen. Insgesamt nahmen 32 Personen am Turnier teil, so dass an acht Tischen gespielt wurde. Matthias Dorer hatte den Wettkampf Organisiert.