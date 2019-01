Furtwangen. Mit einem spitzen Gegenstand hat ein unbekannter Täter am Samstagnachmittag in der Zeit zwischen 16.30 und 18 Uhr in der Josef-Dorer-Straße den hinteren rechten Reifen eines abgestellten Audis zerstochen. Der dabei entstandene Schaden beträgt circa 100 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Polizeiposten Furtwangen entgegen, Telefon 07723/ 92 94 80.