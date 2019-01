Furtwangen Regina Straub schlüpft in ganz unterschiedliche Rollen

Sehr schön war für Regina Straub auch die Freilichttheateraufführung 2016 "Bure zum verkaufe".

Schon recht früh versucht Regina Straub, ein Theaterstück auswendig zu kennen: "Ich fühle mich besser, wenn ich textsicher bin." Sie spricht dann den Text zu Hause immer laut vor. So kann sie am besten lernen. Dabei wird sie auch gerne von ihren Familienmitgliedern korrigiert. Vor allem, was den hiesigen Dialekt anbelangt. Regina Straub ist gebürtig in Hüfingen und kam 1979 nach ihrer Heirat in das Obere Bregtal. So bringt sie gerne auch mal Hüfinger Dialekt mit ein. Was aber in der Theatergruppe nicht gerne gesehen und entsprechend korrigiert wird.

Mit bei der Theatergruppe ist auch ihre Tochter Anette im Soufflierkasten. Wobei sie dieses Jahr pausiert.

Unterstützt wird sie auch von ihrem Mann Walter. So geht er auch mal wieder zu den Proben mit und korrigiert sie und ist ein "wertvoller und ehrlicher Kritiker", so Regina Straub. Walter Straub ist auch bei den Kulissenbauern dabei – was, wie gerade bei den Freilichtaufführungen, immer viel Arbeit mit sich bringt. Und jetzt für die Festhalle wird gar eine neue Kulisse gebaut.

Früher, als die drei Kinder noch klein waren, war Walter Kindsmagd zu Hause, wenn Theaterprobe war. "Er war damals schon ein moderner Vater", so Regina Straub über ihren Mann.

Die Aufführungen "Un alles uf Krankeschii" sind am 5., 11. und 12. Januar in der Festhalle in Furtwangen zu sehen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten im Vorverkauf sind erhältlich bei Haushaltswaren Zahlaus in der Bismarckstraße für acht Euro. Die erste Aufführung ist bereits ausverkauft. An der Abendkasse beträgt der Eintritt neun Euro.

Der Veranstalter, der Harmonikaverein Linach, weist darauf hin, dass alle drei Aufführungen bestuhlt sind. Es gibt an der Theke Getränke und Häppchen.