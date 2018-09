Bis zum Bau des Kreisverkehrs an der Kreuzung Breg- und Kussenhof-Straße befand sich dort am Ortsausgang eine Radarfalle. Diese soll in Kürze in Schönenbach aufgestellt werden. Das wurde im Technischen Ausschuss (TUA) bekannt gegeben. Die Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt habe dies in Absprache mit der Stadt Furtwangen nach entsprechenden Kontrollen in der Triberger Straße und in Schönenbach entschieden. Bürgermeister Josef Herdner konnte nun im TUA den genauen Standort bekannt geben. Das Gerät wird an der Kreuzung der Straße Richtung Vöhrenbach und der Straße nach Rohrbach im Bereich der dortigen 50-Stundenkilometer-Beschränkung aufgestellt und zwar bei dem kleinen Gebäude der Pumpstation. Foto: Liebau