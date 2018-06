Furtwangen Quartett singt die Sonne herbei

Furtwangen-Neukirch. Open-Air-Musical in Neukirch: Auf der Bühne auf dem Rössleplatz bot die Gruppe "Musicalicious" (ausgesprochen "Musical isch es") Highlights aus verschiedenen großen Musicals, ergänzt durch andere kleine musikalische Leckerbissen. Die Gruppe mit Marian Grieshaber, Stefanie Morys, Martin Dorer und Harald Zähringer bietet zwei bis drei Mal jährlich solche Musical-Auftritte in der Region. Besonderes Highlight ist dabei jedes Jahr der Weihnachtszauber in Triberg mit 1000 und mehr Zuschauern. Nun entstand in der Gruppe K3, die sich um das Programm im und um den Rössle-Keller kümmert, die Idee, einmal einen solchen Musicalabend zu veranstalten. Da auch Martin Dorer als Mitglied dieser Musiker-Gruppe auch im K3-Team dabei ist, war die Absprache problemlos möglich. Fast 200 Besucher waren der Einladung auf den Rössleplatz gefolgt und verfolgten das zweistündige Programm auf der Bühne.

Dabei hatte man Glück mit dem Wetter, denn bei kräftigem Regen hätte man in den Keller ausweichen müssen, in dem bei weitem nicht alle Besucher Platz gefunden hätten.

Es gab zwar knapp eine Stunde nach Beginn einen kurzen Schauer, sodass auch die mitgebrachten Regenschirme zum Einsatz kamen. Aber Stefanie Morys, die als Ansagerin locker und humorvoll durch das Programm führte, zeigte sich überzeugt, dass gerade durch die Programmwahl das Wetter wieder besser wurde. Denn genau zu diesem Zeitpunkt sang das Quartett aus dem Furtwanger Musical "Heidenschlössle" den Titel "Durch die Nebel bricht das Licht", und tatsächlich war am Horizont die Sonne wieder sichtbar.