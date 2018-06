Furtwangen Publikum wird wieder zurück in die Schulzeit versetzt

Furtwangen (sh). Mehr als zwei Schulstunden Deutschunterricht, dazu tief schürfende Erfahrungen eines Lehrers prägten das Referat von Deutschlehrer Johannes Schröder in der Furtwanger Kulturfabrik. In bissiger Form hat er seine eigenen Erfahrungen als Lehrer, also als "Beamter mit Frustrationshintergrund", in seinem Satireprogramm "World of Lehrkraft – Ein Trauma geht in Erfüllung" zusammengefasst.