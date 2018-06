Furtwangen Projektwoche hallt eindrucksvoll nach

Schließlich gab es eine kleine Ausstellung mit praktischen Vorführungen: Hier wurden Holzfiguren bunt bemalt, die künftig an verschiedenen Stellen die Schule schmücken und lebendig machen sollen. So konnten Eltern und Geschwister der Schüler einen guten Eindruck bekommen, was während der Projekttage an der Schule alles geboten war. Ergänzt wurde dieses Angebot durch weitere Vorführungen: Eine Mädchen-Riege präsentierte akrobatische Übungen und nicht zuletzt stellte sich ein Mitschüler als großer Zauberer Sebastiano vor. Bei diesem bunten Angebot herrschte in und um die Schule nat reger Betrieb, wobei man ausgesprochenes Glück mit dem Wetter hatte: Trotz schwarzer Wolken ringsherum blieb es weitgehend trocken, also auch alle Programmpunkte im Freien konnten problemlos stattfinden.