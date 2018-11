Furtwangen Projekt City-Gutschein ist gestartet

Der City-Gutschein, der eigentlich "Wir-in-Furtwangen-Gutschein" heißt, ist eine Art Geschenkgutschein in Form einer Magnetkarte, der in verschiedenen Geschäften und Betrieben in Furtwangen und Gütenbach eingelöst werden kann. Er eignet sich als Geschenkkarte und ist ab Anfang Dezember erhältlich im Bürgerbüro der Stadtverwaltung sowie bei Rutschmann Optik, C. Hahn-Moden sowie Schuhe & Sport Klausmann. Betreiber sind der Verein der Unternehmer und freien Berufe in Furtwangen und Gütenbach (VdU) sowie die Stadtverwaltung Furtwangen. Exklusiver Medienpartner und Mitsponsor ist der Schwarzwälder Bote.