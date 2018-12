Furtwangen Programm gespickt mit filmischen Leckerbissen

Furtwangen. Das Programm des Guckloch-Kinos für die ersten vier Monate ist gespickt mit filmischen Leckerbissen. 21 Filme suchten die Kinomacher aus, vom Dokumentarfilm über die Komödie bis hin zu Filmen zum Frauentag und für das Filmfrühstück. Auch die Weitwinkel-Reihe läuft weiter wie auch die Kurzfilmreihe der katholischen Hochschulgemeinde. Das Guckloch-Team bemüht sich stets um eine Mischung aus unterschiedlichen Genres, damit sich möglichst viele Kinogänger angesprochen fühlen.

"Der letzte Dalai Lama?" läuft im Januar wie auch die schräge Komödie "Barfuß in Paris", ein Roadtrip durch Paris auf der Suche nach der bedürftigen Großtante. Auch beim Neukircher Winter-Open-Air am 11. Januar ist das Kinoteam mit dem Film "Eddie the eagle" vertreten. Der Dokumentarfilm "Auf der Jagd – wem gehört die Natur?" über den deutschen Wald, fordert dazu auf, Position zu beziehen. "Aus dem Nichts" ist der neue Film von Fatih Akin um eine Frau, die durch einen Bombenanschlag Mann und Kind verlor und auf Rache sinnt.

"5 Frauen" loten im April die Tiefen ihrer Freundschaft aus. Am 9. März zeigen die Kinomacher zum internationalen Tag der Frau den Film "Malala", ein persönliches und politisches Porträt der jungen Friedensnobelpreisträgerin.