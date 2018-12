Furtwangen Proben in den echten Kulissen

Die Gruppe zeigt diese turbulente Komödie am 5., 11. und 12. Januar. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten im Vorverkauf sind erhältlich bei Haushaltswaren Zahlaus in der Bismarckstraße für acht Euro. An der Abendkasse beträgt der Eintritt neun Euro.

Neue Kulissen wurden für die Aufführung in der Festhalle gefertigt. Sie wurden in der Scheune des Sägehofs von Wolfgang Dorer aufgebaut. Zwar muss kräftig mit Gasofen nachgeheizt werden, aber Regisseur Florian Klausmann ist begeistert, schon frühzeitig mit den realen Kulissen proben zu können.

"Es geht sehr turbulent zu, und da ist es gut, jetzt schon mit Bühnencharakter zu proben", so Klausmann. Nach dem Neujahrskonzert werden die Kulissen in der Festhalle aufgebaut und rechtzeitig für die erste Aufführung stehen.