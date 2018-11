Furtwangen Preisgeld für Kunsttherapie-Weiterbildung

Mit der Förderung soll die Weiterbildung Kunsttherapie", die an der Katholischen Hochschule Freiburg auf eine langjährige Tradition zurückblickt, zukunftsorientiert weiterentwickelt werden.

Das Projektteam der Katholischen Hochschule Freiburg, D plant neben dem Aufbau von Kooperationen auch eine didaktische Weiterentwicklung. Kunsttherapie ist in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil der stationären und ambulanten Behandlung in Deutschland geworden. Das Einsatzspektrum sowie der Bedarf an fachlicher Professionalisierung auf ein möglichst hohes akademischen Niveau wachsen dabei stetig.

Das Weiterbildungsangebot richtet sich an Berufstätige aus gesundheitswissenschaftlichen, sozialen und heilpädagogischen, pädagogischen oder künstlerischen Bereichen sowie an Studierende. Organisation, Methoden und Lernkultur sind passgenau auf die Zielgruppe zugeschnitten. Die wissenschaftliche Weiterbildung schließt mit einem international anerkannten Diploma of Advanced Studies (DAS) ab.