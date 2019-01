Furtwangen Praxisnahe Einblicke und Tipps

Furtwangen. Jeder hofft, dass dieses Thema im eigenen Leben nicht aktuell wird, aber leider kommt es doch häufig zu Situationen in denen man Rat braucht oder froh ist, wenn man sich schon informiert hat. Matthias Kaiser, Fachanwalt für Familienrecht wird am Montag, 14. Januar, um 19.30 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle über das Thema Elternunterhalt sprechen. Er gibt umfassende, praxisnahe Einblicke in die Problematik der familienfreundlichen Ansprüche (pflege-)bedürftiger Eltern gegenüber ihren Kindern. Informiert wird auch über die Berechnung des Elternunterhaltes, rechtliche Voraussetzungen, den Sozialhilferegress und vieles mehr.