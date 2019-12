Furtwangen Positive Bilanz zu Christkindlesmarkt

Verschiedene Speiseangebote

Glück mit dem Wetter hatten die Veranstalter dann aber am Samstagabend. Hier war es dann trocken und auch die Temperaturen stiegen sogar langsam an. Es herrschte dann schon fast Gedränge auf dem Christkindlmarkt. Gefragt waren natürlich vor allem auch die warmen Getränke wie der Glühwein am zentralen Stand des FC. Hier gab es in diesem Jahr erstmals statt der bisher üblichen Plastikbecher nun die Furtwanger Glühweintasse, die sicher auch mancher der Besucher dann mit nach Hause nahm. Wie Werner Dold berichtet, war die Resonanz darauf von den Besucher fast durchweg positiv.