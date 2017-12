Furtwangen Polizeiposten wieder komplett besetzt

Furtwangen (cha). Die Mannschaft des Furtwanger Polizeipostens ergänzt seit dem 1. November Michael Förnbacher. Der 56-jährige Polizeihauptmeister trat die Nachfolge von Norbert Zorn an, der im August in den Ruhestand ging. Michael Förnbacher brauchte keine lange Eingewöhnungszeit in der Uhrenstadt. Er kennt Furtwangen und seine neuen Kollegen seit langem, war er doch seit 1993 in St. Georgen tätig.