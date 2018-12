Furtwangen Polizei sucht noch nach dem gefährdeten Autofahrer

Furtwangen. Unter Medikamenten stehend ist eine 46-jährige Frau mit einem Renault Captur am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr auf dem Weg von Furtwangen in Richtung Schönenbach beziehungsweise Vöhrenbach in Schlangenlinien unterwegs gewesen, hat dabei die Leitplanken der Landesstraße 173 touchiert und auch einen entgegenkommenden Autofahrer, beziehungsweise eine Autofahrerin gefährdet.