Furtwangen. Ein unbekannter Fahrer vermutlich eines roten, möglicherweise größeren Fahrzeuges ist am Donnerstagvormittag zwischen 8.50 und 9.10 Uhr gegen den Radlauf eines Pick-ups des Typs Ford Ranger gefahren, der auf einem Tankstellenareal in der Bregstraße abgestellt war. Hierbei hat der Unbekannte rund 8000 Euro Schaden an dem Ford verursacht. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Furtwangen, Telefon 07723/92 94 80, wegen Unfallflucht und bittet dringend um Hinweise.