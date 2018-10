Furtwangen. Ein Unbekannter hat am Donnerstag, zwischen 8 und 18.30 Uhr, beim Vorbeifahren auf dem Parkplatz in der Goethestraße einen abgestellten Audi Q5 beschädigt. Ohne sich weiter darum zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. An dem Audi entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Um Hinweise bittet der Polizeiposten Furtwangen, Telefon 07723/ 92 94 80.