Furtwangen Politologin beleuchtet syrische Gesellschaft

Furtwangen. Den Vortrag "Syrien – ein zerrissenes Land" hält die Politologin und Islamkundlerin Fatima Majsoub am Dienstag, 25. September, ab 20 Uhr im Kindergarten Maria Goretti in der Lindenstraße 5 in Furtwangen. Sie geht den Frage nach, wer die Syrer sind und was sie zu dem gemacht hat, was sie heute sind.