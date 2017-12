Furtwangen Polit-Prominenz aus dem "Zentrum"

Ohne eigentlichen Ortskern besteht der über vier Kilometer mit Häusern verteilte Furtwanger Ortsteil Linach. Ein Mittelpunkt war das Gasthaus Adler, bei dem auch die Wendelinkapelle zu finden ist.

Furtwangen-Linach. So hat Bernhard Dorer in seinem Freilichttheaterstück "De Linacher Stausee" den zweiten Akt im "Zentrum" von Linach, nämlich im Gasthaus Adler, spielen lassen. Dort saß am Stammtisch der Hinterbauer, auf der Straße versorgte die Berthiseri die Leute mit den neusten Informationen, und wenn es galt,d er Gewalt Einhalt zu bieten, wurde der "Schwarzhans" als großer kräftiger Mann gerufen.

Alle drei stammten aus diesem kleinen Teil des Linacher "Zentrums". Heute sind Verwandte von genau diesen im Freilichttheater erwähnten Personen in der höheren Politik vertreten. So wohnt seit ihrer Hochzeit 1983 die Landtagsabgeordnete der Grünen, Martina Braun, (geboren 1960), als Bäuerin auf dem Hinterbauernhof. Vom benachbarten Schwarzhansenhof stammt ihr Wahkreiskollege von der CDU, Karl Rombach. Seine Großmutter mütterlicherseits – Adelheid - stammte vom Linacher Schwarzhansenhof. Sie war die Schwester des im Freilichttheater erwähnten "Schwarzhans" – mit bürgerlichem Namen Otto Wehrle.